2021/02/17 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ان ما يحدث من تصعيد في سنجار وقصف في اربيل هي مقدمة لالغاء زيارة البابا للعراق.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "انني لم ولن اقبل التدخل من قبل دول الجوار بالشان العراقي او التعدي على عراقنا الحبيب، كما انني لم ولن ارضى ان يكون العراق منطلقا للتعدي على دول الجوار مطلقا، وان كانت هنالك مشاكل عالقة مع تلك الدول فلا بد للحكومة حلها من خلال الحوار".

واضاف: "ومن هنا احذر وانبه الى ما قد يحدث في سنجار والحدود مع تركيا"، مشددا على الحكومة الالتفات الى ذلك والتعامل بحذر وحكمة.

وتابع: "ولعل ما يحدث من تصعيد في سنجار وما حدث من قصف غير مبرر في اربيل ومحاصرة بعض المطارات في الجنوب هي مقدمة لالغاء زيارة (البابا) للعراق وبتدخلات خارجية وداخلية، او مقدمة لالغاء الانتخابات المبكرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: لعل ما يحدث من تصعيد في سنجار وقصف أربيل مقدمة لإلغاء زيارة البابا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: لعل ما يحدث من تصعيد في سنجار وقصف أربيل مقدمة لإلغاء زيارة البابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).