2021/02/17 | 00:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: لم ولن أقبل بتدخل دول الجوار بالشأن العراقي

الصدر: لن أقبل التعدي على عراقنا الحبيب ولن أقبل أن يكون منطلقا للتعدي على دول الجوار

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