الصدر يعلق على 4 ملفات ويربطها بزيارة البابا والانتخابات المبكرة

2021/02/17 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، على 4 ملفات ويربطها بزيارة البابا والانتخابات المبكرة.وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "مايحدث من تصعيد في سنجار وما حدث من قصف غير مبرر في أربيل ومحاصرة المطارات في الجنوب هي مقدمة لإلغاء زيارة (البابا)، للعراق وبتدخلات داخلية وخارجية".وأضاف أن "هذه الاحداث قد تكون ايضاً بهدف إلغاء الانتخابات المبكرة".

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