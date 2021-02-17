عاصفة ترابية شديدة تضرب كربلاء و حرائق في عدد من البساتين

2021/02/17 | 00:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ شهدت محافظة كربلاءالمقدسة عاصفة ترابية شديدة السرعة نتجت عنها حرائق في عدد من البساتين في حي العباس ومنطقة الدعوم ومنطقة بستنة باب بغداد.فيما تكافح فرق الاطفاء للسيطرة على النيران وتم طلب المساعدة من عدد من المحافظات المجاورة لاخماد الحرائق ./ انتهى

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