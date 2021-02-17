الحكومة العراقية تخصص 100 مليون دولار لتغطية عقود مستلزمات

2021/02/17 | 00:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي، 9 قرارات جديدة، خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وناقش المجلس أيضا خلال جلسته جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، كما بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد، وحادثة الاعتداء …

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