حيازة الأجانب للسندات الأمريكية تواصل التراجع للشهر الخامس

2021/02/17 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت حيازة الأجانب من السندات الأمريكية للشهر الخامس على التوالي، مع استمرار اليابان في خفض امتلاكها لديون الولايات المتحدة.

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