محدث- الأسهم الأمريكية تهبط بالختام..و

2021/02/17 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لكن "داو جونز" يرتفع وحيداً لمستوى قياسي جديد.

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