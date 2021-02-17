البصرة.. فقراء على بحر من النفط

2021/02/17 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج بالعراقي ينقل معاناة فقراء البصرةوالتي هي من أغنى المحافظات العراقية

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