2021/02/17 | 00:41 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برنامج بالعراقي ينقل معاناة فقراء البصرةوالتي هي من أغنى المحافظات العراقية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. فقراء على بحر من النفط ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. فقراء على بحر من النفط ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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