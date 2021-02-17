الدفاع المدني يرسل تعزيزات إلى كربلاء المقدسة لاخماد النيران في بساتينها

2021/02/17 | 00:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واع

اجتاحت عاصفة ترابية محافظة كربلاء المقدسة.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان عاصفة ترابية اجتاحت محافظة كربلاء المقدسة وتسببت بحرق عدد من البساتين وقطع للتيار الكهربائي، لافتا الى ان فرق الدفاع المدني تكافح الحريق.

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