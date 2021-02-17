الصدر : لن نقبل بتدخل دول الجوار بالشأن العراقي ولن نرضى بان يكون العراق منطلقا للتعدي عليها

2021/02/17 | 00:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انه لم ولن يقبل بالتدخل من قبل دول الجوار بالشأن العراقي او التعدي على العراق ، ولن يرضى بان يكون العراق منطلقا للتعدي على دول الجوار .وقال الصدر في تغريدة على / تويتر / :" ان كانت هناك مشاكل مع دول الجوار فلابد للحكومة من حلها من خلال الحوار "./ انتهى

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