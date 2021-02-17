ايران تنفي صلتها بهجوم أربيل وتعهد أمريكي بالحساب والأمم المتحدة تخشى خروج الوضع عن السيطرة

2021/02/17 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬واشنطن‭ -‬أربيل‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ حذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬الوضع‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬استهدف‭ ‬ليلا‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬تؤوي‭ ‬جنودا‭ ‬أميركيين،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬متعاقد‭ ‬مدني‭ ‬أجنبي‭ ‬وجرح‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬عراقيين‭ ‬وأجانب‭ ‬بينهم‭ ‬عسكري‭ ‬أميركي‭.‬ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكين‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ […]

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