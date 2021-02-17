واشنطن ..كُلّ شيء وارد

2021/02/17 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك تفاؤل لدى كثير من السياسيين في العراق يفيد انّ هناك ضمانات غير مكتوبة في انّ الولايات المتحدة لن تخوض حرباً في مدى أربع سنوات في أقل تقدير، استناداً الى شاهد وحيد هو انّ معظم الحروب التي وقعت في المنطقة من العام ١٩٩٠ وحتى الان، ترتبط بفترة حكم الحزب الجمهوري الذي خرج […]

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