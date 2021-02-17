الأوروبي‭ ‬يرجئ‭ ‬إدراجاً‭ ‬محتملاً‭ ‬لتركيا‭ ‬على‭ ‬لائحته‭ ‬السوداء‭ ‬

2021/02/17 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان‭ ‬يطلق‭ ‬حملة‭ ‬التركية‭ ‬لغة‭ ‬عالمية بروكسل‭- ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬ أرجأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬إدراجاً‭ ‬محتملاً‭ ‬لتركيا‭ ‬على‭ ‬لائحته‭ ‬السوداء‭ ‬للملاذات‭ ‬الضريبية‭ ‬ووجّه‭ ‬إنذاراً‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة‭ ‬لتحترم‭ ‬التزاماتها‭ ‬لناحية‭ ‬التهرّب‭ ‬الضريبي‭ ‬بحلول‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭.‬ وتركيا‭ ‬متّهمة‭ ‬بعدم‭ ‬احترم‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لناحية‭ ‬التبادل‭ ‬التلقائي‭ ‬للمعلومات‭ ‬الضريبية‭.‬ […]

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