2021/02/17 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إردوغان يطلق حملة التركية لغة عالمية بروكسل- اسطنبول – الزمان أرجأ الاتحاد الأوروبي إلى تشرين الأول/أكتوبر إدراجاً محتملاً لتركيا على لائحته السوداء للملاذات الضريبية ووجّه إنذاراً إلى أنقرة لتحترم التزاماتها لناحية التهرّب الضريبي بحلول حزيران/يونيو، وفق ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس الثلاثاء. وتركيا متّهمة بعدم احترم المعايير الدولية لناحية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوروبي يرجئ إدراجاً محتملاً لتركيا على لائحته السوداء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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