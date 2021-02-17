مبابي يقود باريس للاطاحة ببرشلونة

2021/02/17 | 01:16 - المصدر: سفن سكاي

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قادَ النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للاطاحة ببرشلونة الاسباني على ارضه بنتيجة 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وفتتح ليونيل ميسي النتيجة اولاً من ركلة جزاء لبرشلونة (27)، قبل ان يقلب الفريق الباريسي النتيجة بفضل هاتريك المهاجم مبابي في الدقائق (32)، (65)، (85)، كما وتمكن مويس كين هو الاخر من تدوين اسمه في سجل التهديف برأسية سكنت شباك الحارس تير شتيغن (70).

وبالرغم من غياب المهاجم البرازيلي نيمار والذي يعتبر ابرز اسلحة باريس بداعي الاصابة الا ان الفريق الفرنسي لم يجد صعوبة بالتغلب على برشلونة ووضع قدماً في الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا.

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