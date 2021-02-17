سان جيرمان يكتسح برشلونة برباعية في دوري الأبطال

2021/02/17 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حقق باريس سان جيرمان انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-1) خلال مواجهة برشلونة، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البارسا "كامب نو".

وسجل الأهداف لباريس، مبابي "هاتريك" في الدقائق 32 و65 و85، ومويس كين في الدقيقة 70، بينما سجل ميسي لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "بارك دي برانس" معقل سان جيرمان، مباراة الإياب يوم 10 آذار المقبل.

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