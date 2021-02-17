2021/02/17 | 01:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم الصاروخي في إربيل.. من المسؤول؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/17 | 01:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجوم الصاروخي في إربيل.. من المسؤول؟) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجوم الصاروخي في إربيل.. من المسؤول؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).