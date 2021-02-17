2021/02/17 | 01:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، اندلاع سلسلة حرائق داخل بساتين ودور سكنية في مركز محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان إن "سلسلة حرائق اندلعت في مركز محافظة كربلاء المقدسة داخل بساتين قرب فندق البارون وبستان قرب جامعة اهل البيت وبستان في منطقة الصلامية - ناحية الحسينية في كربلاء ودور سكنية نتيجة شدة الرياح وسقوط الاسلاك الكهربائية".واضافت ان "مدير عام الدفاع المدني توجه الى كربلاء واوعز بإرسال اسناد من محافظة بابل والنجف والديوانية بعد استنفار كامل لفرق دفاع مدني محافظة كربلاء".واعلنت المديرية "الاستنفار الكامل لفرق الدفاع المدني في عموم المحافظات نتيجة سوء الاحوال الجوية واندلاع عدة حرائق في محافظة كربلاء نتيجة سقوط الاسلاك الكهربائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع سلسلة حرائق داخل بساتين ودور سكنية في مركز محافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع سلسلة حرائق داخل بساتين ودور سكنية في مركز محافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).