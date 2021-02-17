مبابي يثأر لباريس من برشلونة برباعية قاسية

2021/02/17 | 01:27 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق باريس سان جيرمان انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-1) خلال مواجهة برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البارسا "كامب نو".

وسجل الأهداف لباريس، مبابي "هاتريك" في الدقائق 32 و65 و85، ومويس كين في الدقيقة 70، بينما سجل ميسي لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "بارك دي برانس" معقل سان جيرمان، مباراة الإياب يوم 10 مارس المقبل.

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، وجاءت أولى المحاولات في الدقيقة 4، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من إدريسا جايي مرت أعلى مرمى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وأهدر أنطوان جريزمان فرصة تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 14، حيث تلقى تمريرة في العمق من زميله بيدري، لكنه سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس كيلور نافاس.

وتألق بيدري في إنقاذ برشلونة من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 18، حيث سدد ماورو إيكاردي كرة مرت بجانب الحارس تير شتيجن، وشتتها بيدري قبل أن تسكن الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 26، بسبب تدخل كيمبمبي مدافع البي أس جي، على فرينكي دي يونج داخل منطقة الجزاء، وانبرى لتنفيذها ليونيل ميسي، حيث سدد أعلى يسار الحارس نافاس.وكاد عثمان ديمبلي أن يُضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 28، حيث تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ميسي، لكنه سدد برعونة شديدة على يسار الحارس نافاس.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدف التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 32، حيث تلقى تمريرة من فيراتي داخل المنطقة، وراوغ لينجليت مدافع برشلونة قبل أن يُسدد أعلى يسار تير شتيجن حارس البارسا.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة من كورزاوا لاعب سان جيرمان، وحول الكرة إلى الركنية في الدقيقة 35.

وواصل تير شتيجن مسلسل التألق، بالتصدي لتسديدة قوية من مويس كين مهاجم باريس سان جيرمان، وحولها إلى الركنية في الدقيقة 38.

ووصلت كرة عرضية داخل المنطقة إلى ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان، الذي قام بالتسديد بالرأس لكن الكرة اصطدمت بالشباك الخارجية لمرمى برشلونة في الدقيقة 44. وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، هدد مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مرمى برشلونة، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 46.

وتصدى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، ببراعة لتسديدة من مويس كين مهاجم باريس سان جيرمان داخل المنطقة في الدقيقة 50.

ونفذ ميسي ركلة ركنية داخل المنطقة، وصلت العرضية إلى جريزمان لكنه سدد كرة رأسية بجانب القائم الأيمن للحارس كيلور نافاس في الدقيقة 59.

وعاد مبابي لتسجيل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 64، البداية جاءت بكرة داخل المنطقة وصلت لفلورينزي قام بتمريرها بالعرض لكن تير شتيجن أبعدها لتصل أمام قدم مبابي الذي سدد مباشرة في الشباك.

وحرم تير شتيجن مبابي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67، حيث انطلق داخل المنطقة وراوغ دست قبل أن يُسدد كرة تصدى لها الحارس الألماني بقدمه اليسرى.

وسجل مويس كين الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 70، حيث نفذ باريديس ركلة حرة غير مباشرة من خارج المنطقة، وأرسل كرة عرضين وصلت لكين الذي سدد بقوة أعلى يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وحاول ديمبلي تهديد مرمى كيلور نافاس حارس سان جيرمان، بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 76.

وكاد جريزمان أن يُسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 81، حيث استغل خطأ ساذج من كيلور نافاس حارس باريس أثناء تمرير الكرة، لكنها خرجت بجانب القائم.

وسجل مبابي الهدف الشخصي الثالث له في المباراة، والرابع لفريقه في الدقيقة 85، حيث تلقى تمريرة من زميله دراكسلر، وسدد أقصى يسار تير شتيجن، ليضع البي أس جي قدمًا في الدور ربع النهائي.

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