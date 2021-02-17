برباعية ثلاثة منها لامبابي .. سان جيرمان يحقق فوزا كبيرا على برشلونة

2021/02/17 | 01:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على برشلونة برباعية مقابل هدف واحد ، ضمن دور الـ 16 لدوري ابطال اوروبا .كان البرسا هو البادئ بالتسجيل من ضربة جزاء نفذها ليونيل ميسي في الدقيقة 27 من المباراة التي جرت على ملعب الكامب نو .وسرعان ما ادرك كيليان امبابي التعادل لسان جيرمان بعد خمس دقائق فقط .ثم عاد امبابي ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 65 ومويس كين في الدقيقة 70 ، وحقق امبابي الهاتريك بهدف ثالث في الدقيقة 85.ومن المقرر ان يستضيف ملعب "حديقة الامراء " ، مباراة الاياب في العاشر من آذار المقبل ./ انتهى

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