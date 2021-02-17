أولَوِية الأرباح على صحة الإنسان - الطاهر المعز

2021/02/17 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز رأس المال مُضر بالصحة البدنية والذّهنية: وَرَد في تقرير حكومي أمريكي، نُشِرَ في مثل هذا اليوم، يوم 17 شباط/فبراير 1909، أن ستة أثرياء أمريكيين يمتلكون 86 شركة لصناعة التّبغ، بالولايات المتحدة، بقيمة 450 مليون دولارا، ويحتكرون إنتاج التّبغ.تُعتبر شركة "فليب موريس" الأمريكية أكبر شركة عالمية لصناعة التبغ، ومنذ إقرار العديد من الدّول حظْر التّخين في الأماكن المُغْلَقة وفي وسائل النقل وأما ......





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