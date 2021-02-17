2021/02/17 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الجيشان الإيراني والروسي تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي بهدف تعزيز أمن التجارة البحرية في المنطقة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناورات بحرية بين إيران وروسيا في المحيط الهندي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناورات بحرية بين إيران وروسيا في المحيط الهندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).