النجف تساند كربلاء لمكافحة حريق البساتين الهائل

2021/02/17 | 01:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أرسلت مديرية الدفاع المدني في النجف، الأربعاء، أربعة عجلات إطفاء إلى محافظة كربلاء لمساندتها في السيطرة على النيران التي نشبت في أحد البساتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وبحسب بيان مقتضب للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 شباط 2021)، فقد "أرسلت مديرية الدفاع المدني في النجف أربعة عجلات إطفاء إلى محافظة كربلاء للمشاركة في السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب بأحد بساتين كربلاء بسبب العواصف القوية".

وأظهرت مشاهد مصورة، تابعها "ناس"، حجم النيران الهائلة وهي تلتهم النخيل والأرض، فيما لازالت قوات الدفاع المدني تعمل على إطفائها.

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