2021/02/17 | 02:09 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بلينكن يعرب للكاظمي عن استياءه من الهجمات الصاروخية على أربيل

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