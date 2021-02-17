رئيس الجمهورية: لا خيار لنا إلا استئصال الإرهاب

2021/02/17 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية عقب القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل، وبينما تواصلت بيانات الإدانة والاستنكار المحلية والعربية والدولية لهذا الاعتداء الإرهابي، أعلنت إدارة مطار أربيل في اقليم كردستان، عودة المطار إلى العمل واستئناف رحلاته الجوية.

رئيس الجمهورية برهم صالح، قال في بيان: إن «استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا يمثل تصعيدا خطيراً وعملاً إرهابياً إجرامياً يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين».

وأضاف، «لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الارهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى»، معتبراً أنها «معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون».

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: إن «العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق»، مؤكداً أن «هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها».

وبين الكاظمي خلال حديث له في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء، «لقد وجهنا بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين».

إلى ذلك أدان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الهجوم الصاروخي في محيط مطار أربيل، وقال عبر تغريدة على منصة «تويتر»: «ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الآمنة»، مضيفاً أن «هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيداً خطيراً واستهدافاً لأمن البلاد».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، أن «الاعتداء الآثم على أربيل بالصواريخ لن يمر دون عقاب، وسنقف بحزم ضد من يحاول زعزعة الاستقرار في كردستان»، مطالباً الجهات الأمنية بملاحقة الإرهابيين المنفذين لهذه العملية والقصاص منهم بالقانون وضرب كل من يحاول العبث بأمن الإقليم.

وأعلنت إدارة مطار أربيل، ظهر أمس الثلاثاء، عودة العمل واستئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي، وكان المطار علق رحلاته منذ مساء أمس الأول الاثنين بعد تعرض محيطه الى قصف صاروخي وسقوط اثنين منها في المطار.

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، قالت في بيان: إن «القصف أودى بحياة شخص واحد وأصاب ثمانية آخرين، بينهم خمسة في المطار وثلاثة آخرون في المدينة، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية».

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