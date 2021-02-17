وزير الصحة: لقاح «سينافارم» الصيني يصل الأسبوع المقبل

2021/02/17 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

خوّل مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، وزارة الصحة والبيئة صلاحية توقيع الاتفاقية الخاصة بلقاح كورونا مع الشركات المنتجة.

وقال وزير الصحة حسن التميمي: إن لقاح “سينافارم” الصيني سيصل إلى العراق في الأسبوع المقبل، في حين من المؤمل وصول مليون ونصف المليون جرعة من لقاخ “فايزر”، وثلاثة ملايين جرعة من لقاح “ استرازينيكيا» خلال شهر آذار المقبل.



وأضاف التميمي أن العراق هو أول دولة عربية ستحصل على اللقاحات، فوزارة الصحة والبيئة وفّرت سلاسل التبريد والحقن النبيذية ودربت الملاكات الطبية على طرق استخدام اللقاحات فضلاً عن وجود برنامج إلكتروني للتسجيل على اللقاحات التي ستوزع مجاناً بين المواطنين.



وبخصوص الحظر الجزئي والشامل، أوضح التميمي أن إجراءات الوزارة ممارسة هدفها تعويد المواطنين على ارتداء الكمامات واستعمال المعقمات، مبيناً أن تحديد مدة الحظر بأسبوعين غايته رصد معطيات الواقع الوبائي في العراق والنظر في امكانية اتخاذ إجراءات أخرى خشية من تزايد الوفيات في الفئات الأكثر استهدافاً مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.



وأكد أن مجلس الوزراء قرر تعليق الدوام الحضوري في الكليات والمدارس الاهلية، وإيقاف الامتحانات كافة، لافتاً إلى أن المجلس خصص 100 مليون دولار من البنك الدولي لتوفير الفحوصات المختبرية والادوية والمستلزمات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا.

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