2021/02/17 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب وشيماء رشيد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن أن قرارات حظر التجوال بسبب جائحة كورونا لن تؤثر في استمرار الاجتماعات والحوارات لحسم ملف الموازنة.

بالتزامن مع ذلك، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـ«الصباح»: إن «نقطة التعادل أو التوازن في الموازنة تتطلب ان يكون متوسط سعر برميل النفط السنوي المصدر الى الخارج بما لا يقل عن 75 - 80 دولارا للبرميل»، مشيرا الى انه «عند ذلك ستغلق فجوة العجز تماماً وتعد مصادر الاقتراض لسد العجز في الموازنة ملغاة تلقائيا بالغالب».

واضاف ان «الحكومة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الحالية التي وصلت إلى اكثر مما كتب في الموازنة خاصة مع توجه البلد الى الغلق من جديد»، مؤكدا ان «هذا سيؤدي الى تقوية الرافعة المالية للبلاد لمواجهة مشكلات العوز الاجتماعي».

من جانبه، اوضح مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار لـ«الصباح» ان «قرار حظر التجوال بسبب جائحة كورونا لن يؤثر في استمرار الاجتماعات والحوارات لحسم ملف الموازنة والتصويت عليها لكونها تخص مصير بلد ومن المفترض حسمها».

ورجح أن تشهد «نهاية الاسبوع الحالي التصويت على الموازنة في مجلس النواب بعد ان اكملتها اللجنة المالية وهي بانتظار نتائج اجتماعات وفد الاقليم لاعداد النص الخاص بحصة الاقليم في الموازنة».

واشار الصفار الى ان «المفاوضات مستمرة بين بغداد ووفد الاقليم لاجراء تغييرات على النص الحكومي في المادة (11) وفي حال التوصل الى حلول ستحسم الامور وسيتم التصويت على الموازنة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظهر صالح: ارتفاع سعر النفط لـ ٧٥ دولاراً يمكن أن يعالج عجز الموازنة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظهر صالح: ارتفاع سعر النفط لـ ٧٥ دولاراً يمكن أن يعالج عجز الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).