2021/02/17 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، من الجمهوريين أعضاء مجلس الشيوخ، للعمل على عزل زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس ميتش ماكونيل.

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