لماذا لا يتعلم المصريون من الجزائريين؟ - محمد عبد المجيد

2021/02/17 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد لعامين كاملين وفي 48 ولاية، وملايين من الجزائريين يخرجون في حراك شعبي لا مثيل له!شعب المليون ونصف المليون شهيد يرفض حكومة ورثت حُكما عن جثة هامدة كان يحكم من فوق كرسي متحرك وحواسه غائبة عن الوعي، لكن الجيش هو الذي يحرك الرئيس الدُمية.الشعب يريد إسقاط النظام، لكن أباطرة الفساد في جزائر بوتفليقة استولوا على الحُكم بالخداع، فأي لصوص وقتلة يستطيعون الوصول للحُكم عن طريق الانتخابات ووضع صور ......





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