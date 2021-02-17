السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

2021/02/17 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية، الأربعاء اعتراض وتدمير طائرة أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن باتجاه المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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