تتعلق باقتحام الكونغرس.. نائب ديمقراطي يرفع دعوى قضائية ضد ترامب

2021/02/17 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع نائب ديموقراطي دعوى قضائية، الثلاثاء، ضد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ومحاميه رودي جولياني، ومجموعتين يمينيتين لدورهم في اقتحام مقر الكونغرس في السادس من يناير الماضي

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