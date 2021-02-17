بيان أميركي أوروبي يندد بالقصف الصاروخي على أربيل.. وبلينكن يتصل بالكاظمي

2021/02/17 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، الثلاثاء، "بأشد العبارات" الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، في حين اتصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي.

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