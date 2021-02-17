2021/02/17 | 03:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1167 وفاة و55271 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 240940، فيما عدد الإصابات فاق الـ9.9 مليون.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 528 وفاة و32197 إصابة بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل أكثر من 55 الف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل أكثر من 55 الف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).