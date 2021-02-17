بايدن يحدد موعدا لتطعيم

2021/02/17 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه بحلول نهاية شهر يوليو المقبل، سيكون هناك من يكفي من اللقاحات لتعطيم جميع الأميركيين

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