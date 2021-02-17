2021/02/17 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا أنّه يجب على المنظمة أن تساعد في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة التجارة العالمية: بإمكاننا تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة التجارة العالمية: بإمكاننا تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).