عاصفة ترابية وحرائق كبيرة تضرب بساتين في كربلاء

2021/02/17 | 07:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت حرائق كبيرة في بساتين محافظة كربلاء المقدسة وسط العراق.

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