الخارجية الايرانية تدين المحاولات المشبوهة لربط حادث اربيل بايران

2021/02/17 | 07:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بشدة الشائعات والمحاولات المشبوهة لربط الحادث الذي وقع مساء الاثنين في مدينة اربيل العراقية بايرا...

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