محافظ بغداد : شمول 5 مناطق في أطراف العاصمة بإعادة الإعمار

2021/02/17 | 07:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

شملت محافظة بغداد، خمس مناطق ضمن اطراف العاصمة بمشاريع اعادة الاعمار، بالتنسيق مع صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب.وقال محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان «المحافظة عقدت اجتماعا مع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب لوضع آليات تنفيذ المشاريع الخدمية في مناطق اطراف العاصمة التي تضررت من الارهاب».

واشار الى «الاتفاق على تحديد حصة المحافظة من مشاريع الصندوق وشمول مناطق: التاجي والمدائن والمحمودية وابو غريب والطارمية بتلك المشاريع، مع تقسيم الاعمال بينها بحسب الاهمية».

وعانت مناطق اطراف بغداد قبل تأمينها بشكل كامل، من عبث وتخريب عصابات «داعش» التي استهدفت متعمدة المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين بشكل خاص، بقصد الاضرار بهم.

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