هيئة الاستثمار الوطنية: إحالة سبع محطات طاقة شمسية للاستثمار

2021/02/17 | 07:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سها النجار ،الاربعاء، موافقة مجلس الوزراء على احالة سبع محطات طاقة شمسية للاستثمار في اربع محافظات.

وقالت النجار في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «مجلس الوزراء وافق على احالة سبع محطات تعمل بالطاقة الشمسية للاستثمار في محافظات المثنى وواسط وكربلاء وبابل».

واضافت ان «مجموع طاقة تلك المحطات يبلغ 755 ميكاواط»، لافتة إلى ان «هذه الخطوة من شأنها الاسهام بتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة وتقليل الضغط على محطات الطاقة التي تعمل بالوسائل الاخرى لاسيما خلال فصل الصيف المقبل».

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