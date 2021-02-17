“لغم سعر الصرف” ينفجر في وجه الحكومة.. كتل سياسية تشترط تغييره لتمرير الموازنة “تقرير”

2021/02/17 | 08:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز على رغم مضي نحو شهرين، على رفع سعر صرف الدولار، أمام الدنيار العراقي، إلا أن تداعيات القرار ما زالت تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العراقي، فيما تتجه كتل نيابية، إلى حصر الحكومة في زاوية تمرير الموازنة، والضغط عليها لتعديل سعر الصرف إلى سابق عهده، خاصة وأن مكتسباته لا زالت مبهمة في زيادة …

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