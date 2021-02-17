2021/02/17 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد غياب دام سنة كاملة، ظهرت، الأربعاء، زوجة زعيم كوريا الشمالية، ري سول جو، في وسائل الإعلام الحكومية، إلى جانب زوجها، كيم جونغ أون خلال حفل موسيقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ظهور علني لزوجة الزعيم الكوري الشمالي منذ أكثر من عام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول ظهور علني لزوجة الزعيم الكوري الشمالي منذ أكثر من عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).