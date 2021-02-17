2021/02/17 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور ..الإنسان حيوان سياسي بطبعه..هذه مقولة تاريخية لأرسطو، مقولة صادقة يثبتها الواقع، فنحن منغمسون بالسياسة كل الوقت تقريباً، حتى لو كنا بعيدين عنها، سنظل بيادق على رقعة الحياة.



الحياة التي تحركها اللعبة السياسية.



هذا لا يعني أن الاستثناء غير ممكن، فثمة دفّات سياسية تدار من قبل أناس بعيدين فعلاً عن السياسة، لأنهم بعيدون عن الحياة، وكل ما يمتّ لها بصلة.



أناس مرتبطون بعقود سايكوباثية مع موتى وقب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تكون وطنياً بلا حدود - فاتن نور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تكون وطنياً بلا حدود - فاتن نور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).