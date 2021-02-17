مبابي يكسر رقم زيدان في ليلة الاطاحة ببرشلونة

2021/02/17 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حطم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رقم مواطنه زين الدين زيدان، بعدد الأهداف في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" للفريق الباريسي في مرمى مضيفه برشلونة، في المباراة التي جمعتهما، امس الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، وذلك في ذهاب دور الستة عشر "للتشامبيونز ليغ".

ورفع مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، رصيده إلى 10 أهداف، حتى الآن، في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، ليتجاوز بذلك رقم الأسطورة زين الدين زيدان، الذي 8 أهداف من أصل 14 هدفا أحرزها خلال مسيرته الكروية الرائعة، في 80 مباراة ضمن دوري الأبطال.

المصدر: روسيا اليوم

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