الكشف عن معلومات هامة عن سلالة كورونا الجديدة ونسبة تفشيها في العراق

2021/02/17 | 08:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، معلومات خطرة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ونسبة تفشيها في البلاد....

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