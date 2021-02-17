2021/02/17 | 08:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الشعارات التي تطلقها الكتل السياسية بشأن مكافحة الفساد ووقوفها ضده ماهي الا شعارات انتخابية، لافتا الى ان الشارع العراقي اصبح على دراية بما تطلقه الكتل السياسية والاطراف المفسدة والداعمة للفساد.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “الشعارات التي اصبحت الكثير من الكتل السياسية تطلقها عن مساندة جهود مكافحة الفساد لا تعدو كونها دعاية انتخابية”.واضاف ان “تلك الكتل تعرف قبل غيرها ان ما تطرحه عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل حول مساندتها جهود مكافحة الفساد اصبحت شعارات ومفضوحة ولا تناغم مشاعر الشارع الذي اصبح يفقه ما تزعمه اطراف هي السبب الرئيس بانتشار الفساد ونهب المال العام وتبديد ثروات الشعب خلال سنوات طوال”.وذكر ان “الاطراف المنادية بمكافحة الفساد ورفضه ينبغي ان تكف عن سلوكها المشين في ادعاء امر ما والعمل خلافه، كما يحصل في استمرار تلك الكتل والاحزاب بنهب خيرات البلد وتعطيل مسار تنميته من خلال حماية الفاسدين الذين ينتمون اليها”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباوي: الشعارات التي تطلقها بعض الكتل عن مكافحة الفساد لاتعدو كونها دعاية انتخابية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الباوي: الشعارات التي تطلقها بعض الكتل عن مكافحة الفساد لاتعدو كونها دعاية انتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).