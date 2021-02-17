الصدر يعلق على قصف أربيل وتصعيد سنجار وإلغاء الانتخابات المبكرة

2021/02/17 | 08:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، على الهجوم الذي استهدف مطار أربيل ووصفه بـ "غير المبرر"، فيما اكد أن الأحداث الأخيرة قد تكون مقدمة لـ "إلغاء زيارة البابا إلى العراق أو إلغاء الانتخابات.

وقال الصدر، في تغريدة على "تويتر" تابعها NRT عربية، اليوم، 17 شباط 2021، إن "مايحدث من تصعيد في سنجار وما حدث من قصف غير مبرر في أربيل ومحاصرة المطارات في الجنوب هي مقدمة لإلغاء زيارة (البابا)، للعراق وبتدخلات داخلية وخارجية".

وأضاف أن "هذه الاحداث قد تكون ايضا بهدف إلغاء الانتخابات المبكرة".

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