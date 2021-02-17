العبادي يتحدث عن سيناريو ‘سقوط السقف’.. ويصوب نحو سرايا السلام

2021/02/17 | 08:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 ساعة

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قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الثلاثاء، ان الحكومة الحالية في حال فشلت بمهمتها سيقع السقف على الجميع، فيما عد خطوة الانتشار التي اقدمت عليها سرايا السلام الاخيرة عاملا مشجعا لانتشار الميليشيات.

وأضاف العبادي في حديث متلفز تابعه NRT عربية (16 شباط 2021)، ان "أسعار النفط انهارت قبل استلام الكاظمي لرئاسة الحكومة"، مبينا أن "اختياره للكاظمي في رئاسة جهاز المخابرات جاء لعدم رغبته بتنصيب منتم للأحزاب".

واشار الى ان "الكاظمي جاء لرئاسة الوزراء بعد وجود فراغ وسبق للكتل السياسية أن رفضته"، قائلا: "لا زلت داعماً للكاظمي لكن لا أوافقه على كل إجراءاته".

وأكد العبادي أن "فشل حكومة الكاظمي يعني أن السقف سيقع على الجميع".

وحول حقبة عبدالمهدي، قال العبادي ان "رئيس الوزراء السابق جاء بموافقة اميركية"، لافتا الى ان "الأميركان دعموا كل رؤساء الوزراء السابقين في العراق دون استثناء".

واكد ان "الجيش كان يتحرك دون تدخل عبد المهدي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا ان "سبب إرهاق العراق هو التعيينات التي حدثت في فترة حكومة عبد المهدي".

وقال العبادي ان "عادل عبد المهدي لم يملأ موقعه رئيساً لمجلس الوزراء".

وبشأن مقتدى الصدر، أكد العبادي أن "زعيم التيار الصدري يعتبره صديقاً وعملنا سوياً في فترة شابها شد وتفهم واسع أيضاً"، مبينا انه "في حال قامت كل جهة بإجراء سرايا السلام الأخير ستنتشر الميليشيات في الشارع".

واكد رئيس ائتلاف النصر ان "الكاظمي لم يكن يملك خياراً آخر في تعامله مع انتشار سرايا السلام "، لافتا الى "وجود حالة غير صحية في العراق بوجود كتل سياسية لديها أجنحة مسلحة".

واعتبر العبادي "حديث التيار الصدري عن رئاسة الوزراء جزء من الحملة الإعلامية النفسية".

وعن الفترة التي تلت أحداث 16 اكتوبر، قال العبادي، "ذهبت إلى السليمانية بعد تركي رئاسة الوزراء والناس كانوا يلتقطون صوراً معي"، مؤكدا ان "بعض القيادات الكردية أرادت دماءً في كركوك لاتهام بغداد".

واشار الى ان "بعض النواب يتصارعون في الإعلام وهم أصدقاء داخل المجلس".

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