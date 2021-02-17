2021/02/17 | 08:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يعلن استنفاراً كاملاً في عموم المحافظات بعد حرائق وعاصفة كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/17 | 08:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يعلن استنفاراً كاملاً في عموم المحافظات بعد حرائق وعاصفة كربلاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يعلن استنفاراً كاملاً في عموم المحافظات بعد حرائق وعاصفة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).