خشان: القريبون من السلطة الاحزاب لايطبق عليهم قانون “من اين لك هذا”

2021/02/17 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصاكد النائب المستقل باسم خشان، ان القريبون من السلطة والاحزاب ذات التاثير السياسي لايطبق عليهم قانون من اين لك هذا رغم وجود الكثير من الاموال بذمتهم.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الشخصيات المتمسكة بالاحزاب والباقية ضمن الكتل السياسية لديها فساد كبير جدا، لم يتم كشفه او التطرق اليه ولو ارادت الدولة ان تسترجع المليارات فأنها ستجدها في جيوب فاسدين تابعين للاحزاب”.واضاف ان “المسؤولين المكلفين بكشف الذمة المالية مازالت لديهم مليارات الدنانير، اذ من العجيب ان يكون لدى شخص (بنجرجي) مبلغ 3 ملايين دولار، حيث جاء هذا المال بسبب قربه من احدى الشخصيات الكبيرة، ولم يطبق عليه قانون من اين لك هذا”.وبين ان “معظم المسؤولين في الدولة مازالت بذمتهم اموالا كبيرة لم تفتح ملفاتها مطلقا، وبالتالي فأن محاربة الفساد تكون على اشخاص دون غيرهم بسبب قربهم وابتعادهم عن الاحزاب وتاثيرها السياسي في البلد”.

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