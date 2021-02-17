العطافي: سنستضيف الوزراء الذين سجلت عليهم ملاحظات … النفط والكهرباء الحقتا ضرراً بالمواطن

2021/02/17 | 08:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي، ان اللجنة مستمرة باستضافة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات وتقصير بالمهام المناطقة بهم، لافتا الى ان وزارتي النفط والكهرباء الحقتا ضررا بالمواطن جراء سوء تجهيز الطاقة وكذلك اجراءات بيع النفط لمحطات التوليد.وقال العطافي لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب مستمر بالاستضافات لكل وزير او دائرة تكون عليها ملاحظات ومؤشرات اتجاه المسؤوليات المناطة بها”.واضاف “سجلنا الكثير من الملاحظات على وزارة الكهرباء في الايام الماضية بسبب نقص ساعات التجهيز واستغلال اصحاب المولدات لهذه الحالة برفعهم تسعيرة الامبير على المواطن”.وبين ان “وزارة النفط هي الاخرى تتحمل مسؤولية تدهور الكهرباء وتم تسجيل ملاحظات عليها داخل البرلمان، حيث لم تقم الوزارة بدعم المولدات بالوقود ورفعت تسعيرته على الجهات الخدمية والمولدات وهو ما زاد من معاناة المواطن”.



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