بايدن: الصين ستدفع ثمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان

2021/02/17 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء أمس الثلاثاء، من إنّ الصين ستدفع ثمنا جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان وذلك خلال الرد على استفسارات في لقاء جماهيري بشأن تعامل بكين مع الأقليات المسلمة في منطقة شينغيانغ.

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